Giochi d’acqua a villa Arconati

Per rinfrescare i visitatori dalla calura estiva da oggi, domenica 8 luglio, a Villa Arconati di Castellazzo di Bollate Fondazione Augusto Rancilio apre i giochi d’acqua della Cancellata d’Onore che introduce al Giardino monumentale: proprio come gli Ospiti degli Arconati ancora oggi i visitatori potranno godere dei freschi divertissement settecenteschi!

Tante attività per tutti i gusti allieteranno il pubblico in molti modi diversi.

Si inizia dalle 12.30 alle 15.00 il Brunch nella Sala Carrozze: uno dei luoghi più particolari delle pertinenze del palazzo, con le sue alte arcate accoglierà i commensali in un’atmosfera fresca e gioiosa.

Il Brunch è preparato dal Caffè della villa ed offre un ricco buffet salato e dolce, comprensivo di acqua, vino e caffè a € 25,00 a persona (ragazzi da 3 a 10 anni € 15).

Possibilità di prenotazione ai recapiti: 345 5917527 (dalle 11:00 alle 17:00) oppure info@newteambanqueting.com

Si può, quindi, proseguire con la visita libera dei 12 ettari di giardino monumentale e del piano terra della Villa:

– lo splendido giardino monumentale: 10 ettari di giardino all’italiana, con sculture classiche in pietra racchiuse nei “teatri”, berceaux che formano delle vere e proprie gallerie del fresco e le carpinate che creano un autentico monumento di verzura; 2 ettari di giardino alla francese – uno dei pochissimi che ancora si conserva in Lombardia – dove il vezzoso parterre è stato ridisegnato così da ricreare una prospettiva ideale verso l’infinito, in cui le “ballerine” di carpino danzano nella frescura primaverile.

– l’arte classica e barocca del piano terra: interamente visitabile in autonomia dal pubblico, offre uno sguardo su alcuni tra gli ambienti più particolari della villa, come le Scuderie Nobili, la Sala Carrozze e il Museo, ambiente totalmente dedicato all’antichità classica dove si conservano i bassorilievi illustrativi degli episodi della Colonna Traiana e soprattutto l’imponente scultura originale del I secolo d.C. dell’imperatore Tiberio, un tempo creduto Pompeo Magno, sotto il quale la leggenda vuole sia stato pugnalato a morte Giulio Cesare.

Quale modo migliore per conoscere tutti i segreti della Villa e lasciarsi trasportare ai fasti del Settecento se non con la visita guidata del piano nobile?

Ancora oggi scrigno della storia secolare di questo luogo incantato, il piano nobile conserva alcuni degli ambienti in assoluto più rappresentativi e meglio conservati della vita alla “corte” degli Arconati nel Settecento: l’Ala delle Signore con le spettacolari quadrature sulle volte e la misteriosa Alcova, le camere da letto dei padroni di casa, la Sala da Ballo ricamata di stucchi e dorature, l’imponente Stanza di Fetonte in cui i Fratelli Galliari nascosero il messaggio segreto di Giuseppe Antonio Arconati per i suoi ospiti e la superba copia in terracotta policroma di Laocoonte, recentemente restaurata.

Visite guidate al Piano Nobile di Villa Arconati-FAR

ore 12.30 – 14.30 – 16.00 e 17,30 con prenotazione in loco

(in caso di grande affluenza vengono attivati turni di visita aggiuntivi)

Gli amanti dell’Arte di certo non potranno perdersi le quattro MOSTRE attualmente in corso, tutte visitabili con il biglietto d’ingresso alla villa:

– Sguardi nuovi per antiche stanze. La collezione Kiron a Villa Arconati-FAR

Doppio interno. Giancarlo Ossola e Villa Arconati

– SPHAERA – Mostra di arte terapeutica, a cura di Giorgia Gaspari

– Design and Heritage

E dalle 18.00 alle 21.00 dopo avere trascorso un delizioso pomeriggio immersi nei fasti settecenteschi e rococò, c’è l’Happy Hour: un ricco buffet di sfiziosità a soli 10 euro, da gustare sotto il loggiato, nell’atmosfera unica di un tramonto estivo.

Villa Arconati-FAR è aperta

tutte le domeniche dal 29 aprile al 21 ottobre 2018

dalle 12.00 alle 21.00

Ingresso

€ 5,00 intero

€ 4,00 minori di 12 anni e persone diversamente abili

Ingresso + visita guidata al Piano Nobile

€ 8,00 intero

€ 7,00 ridotto

Visite guidate per visitatori singoli a turno fisso (senza prenotazione):

h 12.30 – 14.30 – 16.00 – 17.30

INFO: www.villaarconati-far.it | +39.393.8680934