E’ stato domano verso le 7 di questa mattina un vasto incendio divampato ieri in tarda serata in una di cosmetici, la Muller & Koster Spa-Industry Chemistry nel Milanese, a Liscate. Un vigile del fuoco è stato trasportato al San Raffaele per una lieve intossicazione. Non sono state ancora accertate le cause dell’incendio. Le fiamme, altissime, hanno avvolto l’intera azienda. Secondo le prime informazioni non ci dovrebbero essere rischi per i residenti della zona e per l’ambiente ma l’Arpa sta facendo le verifiche del caso. Distrutta

un’ampia area e il laboratorio chimico delle essenze, ma si e’ riuscito a salvare un capannone con macchinari di alto valoreeconomico.