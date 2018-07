Martedì 10 luglio, a partire dalle 18.30, il Circolo De Amicis di Milano ospiterà il quarto incontro pubblico dedicato al progetto di riapertura dei Navigli. L’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli, il coordinatore del dibattito Andrea Pillon, il coordinatore del Comitato scientifico per la riapertura dei Navigli Antonello Boatti e i progettisti dell’opera

discuteranno con cittadini, associazioni e comitati di quartiere la riapertura del tratto D, da via Vettabbia a corso di Porta Ticinese. Un tratto di Naviglio lungo circa 300 metri che prevede di ricucire il tessuto urbano di piazza Vetra, attualmente sconnesso per la presenza

del traffico veicolare. Lungo la sponda lato centro città sarà presente uno spazio ciclopedonale, che garantirà anche l’accesso ai mezzi di emergenza a servizio della nuova fermata della M4. Intanto sul sito ufficiale del dibattito pubblico sono disponibili

online i materiali del secondo incontro, quando oggetto della discussione è stata la riapertura del Tratto B – Conca dell’Incoronata. Il prossimo dibattito, in cui si discuterà il

progetto di riapertura del tratto E – Conca di Viarenna, è previsto martedì 17 luglio alle 18 presso la sede di Emit Feltrinelli, in Piazzale Antonio Cantore 10.