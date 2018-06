In crescita per l’estate 2018 il numero di turisti stranieri che hanno scelto l’Italia come meta delle loro vacanze. Secondo una ricerca dell’Enit, ente nazionale del turismo sono aumentate le prenotazioni dei viaggi organizzati per questa estate dai tour operator. Tra i requisiti richiesti dai turisti per fare una vacanza in italia ci sono lo stile di vita italiano e la sostenibilità. Al turismo di massa si affianca sempre di più il turismo lento, più attento al risparmio energetico e alla scoperta di cibi biologici o a km zero. In aumento anche il turismo gastronomico in diverse regioni italiane, tra le principali ci sono Toscana, Piemonte, Sicilia e Emilia Romagna. Molto in voga quest’anno tra i viaggiatori europei, soprattutto quelli tedeschi, sono le vacanze basate sul cicloturismo e sul trekking. Dall’analisi dei flussi aeroportuali è emerso che le principali città da cui partono i turisti per raggiungere il nostro paese sono New York, Londra e Madrid mentre i principali aeroporti italiani di destinazione sono Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia. Per quanto riguarda invece le modalità di prenotazione, il principale canale d’acquisto è l’agenzia viaggi; le agenzie di viaggio online hanno invece registrato un calo dell’8%.