Teem: via ai lavori della pista ciclabile Bellinzago-Pozzuolo

Stamane oltre 200 persone hanno presenziato alla cerimonia promossa dal sindaco di Bellinzago Lombardo Angela Comelli e dal collega di Pozzuolo Angelo Caterina per l’avvio dei lavori di un’altra opera verde accessibile dalla Teem. Si tratta della pista ciclabile di 2,5 chilometri (investimento da 1,8 milioni di euro per il 75% a carico della Concessionaria) che, entro ottobre, collegherà i due Comuni favorendo l’interscambio bici-treno all’altezza della MM2 (Gessate) e del Passante (Pozzuolo e Trecella) e connettendo le zone rurali di Martesana, Adda e Muzza. A Bellinzago l’infrastruttura partirà, difatti, da via San Giorgio per poi proseguire, in parallelo con la «Cassanese», fino all’imbocco di via Papa Giovanni XXIII; a Pozzuolo, invece, la costruzione avrà come scenario il lato destro della Provinciale da via Leopardi sino a Cascina Solcia in modo da offrire la massima sicurezza a ciclisti e pedoni.