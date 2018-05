Lancia sasso contro treno, denunciato

Un ragazzo di 19 anni di origini marocchine, residente in Brianza, e’ stato denunciato per

attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio, con l’accusa di aver tirato sassi contro i finestrini di un treno in partenza da Lecco per Milano Porta Garibaldi. E’ accaduto giovedì pomeriggio ma la polizia ha reso noto l’episodio solo nelle ultime ore , dopo avere individuato il presunto responsabile. Il capotreno ha sentito un botto contro la prima carrozza e ha fermato il convoglio, lanciando l’allarme. E’ intervenuta la polizia ferroviaria che poco dopo ha individuato il presunto responsabile stava tentando di salire su un altro treno. Per lui una denuncia a piede libero.