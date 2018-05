Fattorino di Just Eat perde la gamba in un incidente stradale

Incidente sul lavoro nella giornata di ieri a Milano. Un ragazzo 28enne, fattorino per il servizio di food delivery Just Eat, ha subito l’amputazione di una gamba a seguito di un incidente. Poco prima delle 15.00, pare che il giovane abbia tentato di superare un tram della linea 3 con il proprio scooter in via Montegani, non accorgendosi di un altro tram che procedeva in direzione contraria. Il fattorino è rimasto schiacciato tra i due mezzi ed è scivolato con la gamba sotto il tram. Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco l’arto del ragazzo era troppo compromesso ed è stato amputato dai medici del policlinico. Accompagnato in ospedale anche uno dei due conducenti che, già in stato di choc, è stato colpito con un pugno al volto da un passante senza motivazione.