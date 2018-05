“Tutte in Campo per Tutte”: evento benefico il 24 Giugno a Bergamo

Un appuntamento speciale. Un evento delle donne per le donne!

Contro la violenza, in nome della parità e dell’integrazione, facciamo sentire la nostra voce con forza, determinazione, passione… e CUORE!

E allora… “Tutte in Campo per Tutte”!

24 Giugno 2018

Presso il Centro Sportivo di Azzano San Paolo, in Via Stezzano a Bergamo!

All’interno del Centro Sportivo per tutta la giornata tanti musicisti vestiranno i panni degli Artisti di Strada, dalle ore 10 alle 20, ad orario continuato.

Non solo.

Non mancherà di dare voce all’appello della Tutti in Campo per Tutte Onlus anche il mondo dello sport con:

-Torneo di Calcio Femminile, in collaborazione con Stefano Cambiaghi, Direttore Sportivo del settore Femminile Atalanta B e C.

-Torneo di Basket Femminile Under 13

-Torneo di Beach Volley F.2

-Torneo di Tennis Femminile

Quota assicurativa € 10

Durante la giornata è prevista la presenza delle Atlete di Beach Volley della Nazionale delle silenziose in rappresentanza delle pari opportunità.

Quadrangolare serale Femminile Tutte in Campo per Voi formula A7 (dalle ore 17:00)

La giornata vedrà la partecipazione di madrine attive nello Sport, per ogni disciplina. Tutti in campo per Tutte Onlus attraverso i proventi della giornata costituirà un fondo volto a sostenere il “Progetto Didattico Competenze Emotive” che ha visto il suo primo sviluppo all’interno dell’Istituto I.S.I.S. Natta di Bergamo, in occasione dei Laboratori Emotivi svoltisi l’8 Marzo 2018 e che ci si augura possa essere esteso a tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare soprattutto i giovani, che rappresentano il nostro futuro.

Spiega in merito Viviana Mascolo, presidente dell’associazione: “Il primo progetto era articolato in diversi laboratori, per consentire ai ragazzi di scegliere il modo in cui gli fosse più congeniale esprimere le loro emozioni. Grazie al Laboratorio di Pittura hanno avuto la possibilità di esprimere non solo loro stessi ma anche ciò che provavano attraverso l’arte. In Auditorium abbiamo trasmesso ‘Inside Out’, una pietra miliare del cinema che spiega come ogni emozione sia fondamentale nella costruzione della nostra personalità e nei rapporti con gli altri. Sarebbe davvero bello avere ogni giorno accanto a noi Gioia, Rabbia, Tristezza, Disgusto, Paura e Bing Bong, lasciandogli la possibilità di prendersi cura di noi -così come accade a Riley-. Io ce l’ho ancora l’amico immaginario! Il terzo laboratorio l’abbiamo simpaticamente rinominato il ‘Laboratorio Striscione’, un momento in cui i nostri ragazzi sono scesi in campo per tutte mettendolo per iscritto e urlandolo al mondo intero. Inoltre, vista l’importanza della data scelta, quella della festa della Donna, e il tipo di associazione che sostengo con tutto il cuore, dedicata alle donne, ho ritenuto assolutamente necessario leggere delle storie – tratte dal libro ‘100 Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli’ – a proposito di donne forti, determinate, che hanno cambiato la loro vita con coraggio, amore e volontà. Il quinto Laboratorio ha voluto, ancora una volta, mettere in gioco i nostri ragazzi calandoli nei panni di veri e propri inviati e avvicinandoli al mondo del Giornalismo, calandoli nell’ottica in cui la scrittura è uno degli strumenti più preziosi che abbiamo a disposizione per esprimere al meglio noi stessi e ciò che proviamo. Il penultimo Laboratorio si occupava di Fotografia e cortometraggio, altri media che ci aiutano a raccontare al mondo chi siamo e quali sono le nostre emozioni. L’obiettivo era quello di elaborare dei video che, uniti alle foto, daranno vita a un cortometraggio dal titolo ‘LABORATORIO EMOTIVO, NOI’”.

L’evento si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Azzano San Paolo, con Bergamo Young in veste di Media Partner e in collaborazione con MSP Italia Ente Sportivo, riconosciuto dal CONI Didattica & Sport.

Gradite le Scarpe Rosse…