Rubavano in palestra, arrestati i ladri sportivi

Sono stati arrestati i responsabili dei furti avvenuti all’interno della palestra Virgin di piazza Cavour a Milano. La banda dei “ladri sportivi”, così sono stati soprannominati dalla polizia, era composta da tre uomini. Un 47enne incensurato, un 48enne con precedenti e un terzo uomo di cui ancora non si conoscono le generalità. Questi ultimi sono di etnia rom e vivono in un campo nomadi vicino a Torino. Le indagini che hanno portato all’arresto della banda sono scattate in seguito al furto di diversi orologi di lusso, portafogli con carte di credito e cellulari. Furto avvenuto il 29 novembre nella nota palestra. La banda, abile nel forzare le cassette di sicurezza riservate ai clienti davanti agli spogliatoi in seguito ai furti ha acquistato diversi prodotti di marca e costosi con le carte di credito appena rubate. I tre sono sospettati di aver commesso altri furti dello stesso tipo in Brianza e in Liguria, sempre a danno dei clienti di diverse palestre e Spa.