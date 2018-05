Milano, è morto Salvatore Ligresti

E’ morto a Milano all’eta’ di 86 anni Salvatore Ligresti, imprenditore, costruttore, uomo d’affari e fondatore del gruppo assicurativo Fonsai. Malato da tempo, le sue condizioni

si erano aggr avate negli ultimi mesi. Ligresti era ricoverato al San Raffaele dove ieri si è spento. Ingegnere, originario della Sicilia, Ligresti si era trasferito a Milano dove negli anni ’80 si era co struito unafortuna dapprim a c o me i m prenditore immobiliare e poi attraverso partecipazioni e investimenti nelle maggiori societa’ italiane. Negli ultimi anni non aveva piu’ ricoperto ruoli operativi nel gruppo assicurativo, rilevato nel frattempo da Unipol, in seguito alle condanne a 6 anni per falso in bilancio e manipolazione del mercato per Fonsai a Torino e a 5 anni per aggiotaggio in relazione alla vicenda Premafin, societa’ di cui e’ stato presidente onorario.