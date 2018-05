Posta foto con dito medio ai carabinieri, denunciato per vilipendio

Un 17enne residente in Brianza è stato denunciato dai carabinieri di Desio per vilipendio e oltraggio alle Forze Armate. Il giovane già noto alle forze dell’ordine, giá denunciato ad aprile per atti di bullismo nei confronti di un altro minorenne, si è fatto scattare una foto accanto a un’auto dei Carabinieri, con il dito medio alzato. Poi ha deciso di utilizzarla come immagine del profilo di WhatsApp, corredandola con il commento: “Ci mancavano solo i carabinieri”. Oltre alla precedente incriminazione, il ragazzo rischia di dover pagare una multa multa da mille a 5mila euro per oltraggio.