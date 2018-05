Natasha Lusenti arriva in libreria con “Al mattino stringi forte i desideri”

Natasha Lusenti, giornalista e conduttrice radiofonica, ci presenta il suo primo romanzo, “Al mattino stringi forte i desideri” (Ed Garzanti). La protagonista è Emilia, che dopo aver perso il lavoro e le redini della sua vita, ricomincia da una nuova casa e da nuovi inquilini. Davanti alla bacheca del condominio, appende ogni giorno poche righe in cui racconta le sue sensazioni, i suoi ricordi, le sue speranze. Senza rivelarsi. Spera ci sia qualcuno che condivida i suoi pensieri, che possa sentire il bisogno di risponderle. Ma così non è. Fino al giorno in cui trova vicino al suo biglietto una figurina da bambini. Non ha idea di chi possa essere stato, ma tutti gli indizi portano a quel bambino che ha sempre un libro in mano, con la maglietta di Star Wars e con un padre troppo impegnato al telefono. Sarà lui il suo primo amico nel palazzo. E poi, piano piano, Emilia si avvicina a tutti gli inquilini. Anche se non è facile insegnare al cuore a fidarsi di nuovo. Anche se non è facile esprimere i propri desideri e condividerli. Emilia scopre che bisogna tenerli stretti per non farli volare via.

