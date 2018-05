Incidenti stradali, tre morti nel fine settimana in Lombardia

Due gravissimi incidenti stradali durante il fine settimana. È di 3 il bilancio delle vittime nelle giornate di sabato e domenica. In provincia di Lecco l’incidente di sabato sera sulla vecchia provinciale 92 ha portato alla morte di una giovane di 22 anni residente nel milanese. Feriti ma in condizioni non gravissime gli altri due ragazzi a bordo della vettura. Non ancora chiara la dinamica dello schianto contro la parete di roccia del tornante chiamato “curva delle angurie”. I genitori della giovane hanno dato il consenso all’espianto degli organi.E in provincia di Varese ieri intorno alle 20.00 un’automobile si è ribaltata sul raccordo autostradale Gazzada-Varese (SS 707). A bordo dell’autovettura cinque uomini quarantenni originari dall’Europa dell’est. L’intervento immediato dei pompieri ha permesso di liberare tre dei cinque uomini dalle lamiere, niente da fare per gli altri due che hanno perso la vita nell’impatto. Due feriti gravi sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Circolo insieme al terzo ritrovato sotto choc dopo lo schianto. Anche in questo caso ancora da accertare le dinamiche che hanno portato al ribaltamento della vettura. Ed è in gravissime condizioni il giovane 31enne che all’alba di domenica, in sella alla sua moto, è rimasto coinvolto in uno schianto contro un’auto in via Asiago a Como. L’uomo è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Varese con vari traumi e fratture.