Una donna di 37 anni ha denunciato di essere stata violentata in via Noale, zona Baggio, a Milano, ieri mattina all’alba. La donna ha raccontato ai carabinieri che stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stata aggredita e trascinata a terra in un parchetto, dove ha subito una violenza sessuale. Ad aggredirla sarebbero stati due uomini. I carabinieri stanno indagando.