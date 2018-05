Torna Parco Tittoni, musica e spettacoli a Desio (Mb)

E pronta la nuova stagione estiva di Parco Tittoni a Desio, in provincia di Monza. Una stagione, garantiscono gli organizzatori, di divertimento e relax, in quello spazio magico tra l’imponente fascino della settecentesca Villa Cusani Tittoni: in via Lampugnani 66, a Desio (MB), dal 17 maggio al 9 settembre 2018 saranno di scena oltre 250 spettacoli, dalla musica live di ogni genere alla danza e alle feste a tema, fino al teatro e al cinema.

Le attività di Parco Tittoni sono organizzate dalla cooperativa Mondovisione onlus e Arci Tambourine in partnership con Comune di Desio e Consorzio Comunità Brianza. Radio Lombardia è il media partner della manifestazione. La produzione degli spettacoli, come sempre, è affidata a SHINING PRODUCTION, VIAAUDIO, DAAB e BARLEY ARTS.

Sui due palchi del Parco Tittoni si alterneranno artisti come MORGAN (13 luglio), TONINO CAROTONE (19 maggio), DENTE (14 luglio), CRISTINA D’AVENA (2 giugno), SABRINA SALERNO (8 giugno), DJ RALF (30 giugno), AFRICA UNITE(14 luglio), THE REAL McKENZIES (28 luglio), RUGGERO DE I TIMIDI (2 settembre), SELTON (8 settembre), ma saranno anche altri gli eventi e le sorprese a rendere speciali le vostre serate estive.

Dopo l’orso Tittoni e i suoi amici animali nel 2016 e la coppia di dinosauri innamorati nel 2017, nel 2018 saranno le stelle a guidare i cuori tra la villa, il boschetto magico con le amache e il grande palco pronto a emozionare i visitatori. Stelle luminose e diverse come i vari punti di aggregazione del parco, come i concerti, i cabaret o le domeniche di festa, ma anche come tutte le persone che venendoci sempre a trovare in questi anni ci hanno fatto diventare grandi: diverse e speciali, ognuna con la sua energia.

La settimana di Parco Tittoni inizia con Cinema sotto le stelle, una selezione dei migliori film dell’ultima stagione: commedie, animazione e cult, in collaborazione con il cinema Roma di Seregno (MB). Sul grande schermo tra gli alberi saranno proiettati titoli come Dunkirk, Tre manifesti a Ebbing Missouri, The Post, Assassinio sull’Orient Express, A casa tutti bene e Wonder.

Il martedì è il giorno della Friends night, con la musica diffusa dai deejay di Parco Tittoni che farà da sfondo alle chiacchiere tra amici accompagnate da speciali drink e birra media in promozione a € 3,50. In quattro occasioni il martedì è dedicato al Jazz e dintorni festival, novità 2018 di ParcoTittoni che quest’anno ha voluto dedicare quattro momenti ad alcuni tra i migliori geni dell’improvvisazione.

Sempre di martedì sono previsti gli appuntamenti con A glass of wine, una delle principali novità della settima edizione di Parco Tittoni, organizzata con Just Wine:

i visitatori troveranno un’offerta di calici di vini doc selezionati a prezzo speciale e abbinati al concerto in programma. Un concept che racchiude in sé aperitivo, wine tasting e party!

Il mercoledì ci si può accomodare per Un mercoledì da Tittoni, serate in cui saranno protagonisti i set acustici e i cantautori, ma anche il teatro e la poesia. Spettacoli da vedere seduti, magari meditando sulle amache, tra gli alberi del boschetto magico.

Immancabile, il giovedì torna lo storico appuntamento con il Nasty Thursday, la serata da ballare più amata dagli universitari con dj set, speciali cocktail e sorprese dedicate.

Il weekend non è solo per i grandi concerti, ci sarà spazio per i party a tema come Paddy’s, in cui sarà protagonista l’Irlanda e la sua cultura, o come Hottanta, per rituffarsi nel decennio più “hot” del secolo scorso, il tradizionale Oriente Day e lo Street Food e Microbirrifici festival, arricchito quest’anno con nuovi stand e nuove specialità culinarie.

La settimana si conclude nel relax: ogni domenica dalle 17 infatti a Parco Tittoni è il momento di Domenica in famiglia, con laboratori gratuiti di teatro, sport e attività ricreative per i più piccoli.

E la tradizionale attenzione che Parco Tittoni ha sempre avuto per i bambini, si rinnova: anche quest’anno, sotto il marchio di Tittoni for Kids, si trovano le tante iniziative e spettacoli a loro dedicati.

A parte l’area bambini, aperta ogni giorno fino alle 22, ogni domenica c’è animazione a partire dalle 17 (giocoleria, bolle di sapone, nascondino e altri giochi).

Mentre attività specifiche come mini lunapark, palloncini, bolle di sapone giganti, spettacoli di fuoco e truccatrici sono previste nelle serate del Circo Meraviglia (19 maggio), Street food e microbirrifici festival (15,16 e 17 giugno), Oriente Day (7 e 8 luglio) e in occasione del Milano Clown Festival (24 giugno).

Un’altra partnership rinnovata è quella nata l’estate scorsa tra Parco Tittoni e TikiTaka – Equiliberi di essere.

Tutte i martedì di giugno e luglio i bar del parco saranno animati dagli amici di TikiTaka, persone con disabilità che così possono esprimere il proprio valore, intrattenendo gli ospiti di Parco Tittoni in un contesto di vita reale.

“TikiTaka – Equiliberi di essere” è un progetto sociale nato tra i Comuni del territorio di Desio e Monza in seguito alla vittoria del bando “welfare in azione” di Fondazione Cariplo. www.progettotikitaka.it

Continua anche quest’anno la collaborazione con Heetch (https://www.heetch.com/it/), servizio di car pooling per tornare da Desio a Milano alla fine degli spettacoli. Basta connettersi sull’app, indicare il Parco Tittoni come punto di partenza e un driver della community di Heetch verrà a prendervi. Il costo, da Desio alla stazione centrale di Milano, è di circa 28 euro. Ovviamente da dividere tra gli amici. Come un taxi, ma a un prezzo molto più basso.

