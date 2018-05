Cade dal balcone per inseguire la palla, muore bimbo di 4 anni

Un bambino di 4 anni di origini afgane è morto dopo essere precipitato dal balcone di casa, dal quinto piano di un palazzo di Seggiano di Pioltello nel milanese. La tragedia è avvenuta ieri sera intorno alle 20.30 in piazza Garibaldi. Il piccolo inseguiva una palla rimbalzata fuori mentre giocava. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era in casa con la madre e il fratello maggiore. Stava giocando sul balcone con la palla e quando è caduta giuù, lui è salito su una cesta per i vestiti sporchi, per guardare dove fosse finita. A quel punto ha perso l’equilibrio ed è precipitato. Subito è stato soccorso e portato d’urgenza al San Raffaele ma è morto un’ora dopo il suo arrivo in ospedale. Sul caso indagano i carabinieri Al momento si esclude una dinamica diversa dall’incidente