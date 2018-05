Cesano Maderno: figlio non ammesso a esami, madre aggredisce insegnante

Il figlio non viene ammesso agli esami e la madre aggredisce, per lo meno verbalmente, un professore. L’ennesimo episodio ai danni di un insegnante e’ avvenuto alla scuola superiore Majorana di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Secondo quanto riferito da MBnews, un altro professore ha spiegato che “una mamma ha scoperto che il figlio, uno studente di quinta superiore, non sara’ ammesso agli esami per via delle troppe assenze e si e’ scagliata contro il coordinatore di classe”. Nell’aggressione l’insegnante ha riportato dei graffi al volto e su di un braccio. Era stato lo stesso coordinatore a chiedere un colloquio con il genitore, probabilmente per spiegare le ragioni della mancata ammissione. I carabinieri sono stati informati e ora spetterà alla vittima dell’aggressione decidere se sporgere denuncia o meno.