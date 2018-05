Accoltella camionista dopo incidente, arrestato in Brianza

Un uomo di 56 anni di Como ma residente in Calabria è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, in flagranza, per l’aggressione a un camionista romeno di 38 anni subito dopo un incidente stradale. E’ successo due giorni fa sulla Milano-Meda all’altezza di Binzago quando il furgone guidato da 56 enne si è scontrato con il camion del romeno. Tra i due è nata una discussione e l’uomo ha estratto un coltello scagliandosi contro il camionista e colpendolo con un fendente. Una pattuglia della Finanza di passaggio ha visto la scena ed è intervenuta bloccando l’aggressore e chiamando i soccorsi per l’autista del camion. Ricoverato a Desio, il romeno è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Il camionista comasco invece è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. Processato per direttissima attenderà il processo ai domiciliari.