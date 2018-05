Unioni civili: la Cirinnà compie 2 anni, 8.500 quelle celebrate

Compie due anni la legge Cirinnà, che ha introdotto in Italia le unioni civili per coppie etero od omosessuali. Fino ad oggi sono state 8.506 le cerimonie celebrate in tutta Italia; 17.012 le persone che si sono unite civilmente di fronte a un ufficiale dello Stato e a due testimoni. La regione dove ci sono state più unioni è la Lombardia. Seguono il Lazio, l’Emilia Romagna e la Toscana. In coda le regioni del Sud. Nel 2017 si sono registrate solo 3 funzioni in Molise, 6 in Basilicata e 24 in Calabria. A Crotone non si è mai svolta nessuna unione. L’approvazione della legge Cirinnà era stata preceduta da polemiche molto accese.