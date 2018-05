Oltre mezzo chilo di erba nello zaino, arrestato in Centrale

Una pattuglia della Polizia Ferroviaria in servizio alla Stazione Centrale di Milano ha arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo straniero, che si trovava all’interno della stazione nell’area biglietteria, veniva notato da una pattuglia Polfer mentre discuteva animatamente con un cittadino gambiano. I poliziotti, insospettiti dal fatto che questi presentava chiari segni di assunzione di sostanze stupefacenti, perché formulava frasi sconnesse ed aveva le pupille dilatate,

hanno deciso di procedere alla loro identificazione. Ma ad insospettire ulteriormente gli uomini della Polfer è stato un forte odore di marijuana che fuoriusciva proprio dallo zaino dello straniero ed infatti lo stesso, durante i controlli, si dimostrava particolarmente

nervoso. Dentro lo zaino, ben nascosto, è stato rinvenuto un grosso involucro in cui vi era marijuana per il peso di circa 600 g.