Frana di Argegno, la statale Regina riapre alle 20

Anas comunica che la strada statale 340 “Regina” sarà oggi riaperta al traffico al km 19, dove nella serata di domenica 6 maggio si è verificata la frana dal versante che fiancheggia la carreggiata nel territorio comunale di Argegno, in provincia di Como. Sono state rimosse le rocce e i detriti accumulati nelle reti paramassi che hanno trattenuto in parete, a circa 10 metri di altezza, il materiale franato. Grazie al lavoro incessante dei tecnici Anas e degli operatori incaricati è stato effettuato il “disgaggio” del versante dalle masse instabili e il ripristino di “regimentazione idraulica” in parete degli scoli dell’acqua piovana. E’ stato inoltre necessario intervenire in urgenza rimuovendo nuovi accumuli di materiale franati a causa delle intense perturbazioni nei primi giorni della settimana. In ultimo sono state effettuate la pulizia della sede stradale e la posa della rete paramassi danneggiata in più punti dal movimento franoso. Alle ore 20 circa di oggi la riapertura al transito della statale.