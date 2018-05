Milano, anziano muore investito da un bus

Un uomo di 82 anni è morto in ospedale dopo essere stato investito da un autobus all’angolo tra via Pepere e via Giussani, in zona Barona a Milano. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, l’anziano stava attraversando sulle strisce. Trasportato in codice rosso a Niguarda, l’uomo è deceduto per le gravi ferite riportate. L’investimento è avvenuto intorno alle 11. Il mezzo Atm, in servizio sulla linea 95, stava svoltando a bassa velocità quando ha investito il pensionato. Nell’impatto con il terreno ha battuto la testa riportando un grave trauma. Il conducente, un uomo di 33 anni, e una passeggera di 25 sono stati portati in ospedale, in via precauzionale, per lo stato di choc.