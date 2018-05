Una dipendente di 41 anni della Regione si è tolta la vita lanciandosi dal palazzo Lombardia in via Algarotti a Milano. E’ successo stamattina intorno alle 8: la donna si è gettata dal settimo piano ed è morta sul colpo. Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Questura. Ha lasciato un biglietto per spiegare di aver compiuto il gesto per motivi personali