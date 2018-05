Fiamme in un casale a Tradate, c’è un sospetto

Potrebbe essere di origine dolosa l’incendio divampato la notte scorsa in una casa di corte a Tradate, nel Varesotto, che ha lievemente intossicato una coppia di 35 enni, gli unici residenti dell’edificio. I carabinieri hanno dei sospetti su un conoscente della coppia che si sarebbe introdotto nell’abitazione vicina a quella della coppia, al momento disabitata, per provocare l’incendio. E’ stato un passante a dare l’allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il 118. La donna è stata portata in ospedale e poi dimessa senza conseguenze. Il suo compagno invece ha rifiutato di ricorrere alle cure dei sanitari. Ignoti, al momento, i motivi per i quali il sospetto avrebbe appiccato le fiamme.