Eurocity per Milano bloccato due ore in galleria

Bloccati in galleria per due ore. E’ successo ai circa 240 passeggeri di un treno eurocity “Thello” Ventimiglia – Milano che si è guastato all’interno della galleria Ronco, 7 km, una delle più lunghe della Liguria. Quando il macchinista ha avvertito che la motrice non era più in grado di ripartire è stata fatta partire un’altra motrice da Genova. Nel frattempo le batterie di tre delle sei carrozze si sono esaurite, le luci si sono spente e i passeggeri sono stati trasferiti sulle altre tre. Poi la motrice di riserva ha agganciato il treno trascinandolo fino alla stazione di Ronco Scrivia.