Fontana, si ai militari sui treni

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, apre alla richiesta della Lega di chiedere al Governo pattuglie miste forze dell’ordine-Esercito anche sui treni. Questo dopo l’aggressione di gruppo da parte di sette-otto giovani richiedenti asilo a un capotreno e a un poliziotto di Lecco. Il ferroviere aveva chiesto il biglietto ai giovani e ne era nato subito un alterco. L’agente è stato malmenato dal gruppo a calci e pugni. “Qualcosa si deve fare, non si può proseguire in questo modo”. “E’ una proposta che stiamo valutando – ha detto Fontana – la situazione è pericolosa per i cittadini, per chi viaggia, per i controllori e in genere per chi lavora in questo settore. Ne ragioneremo – ha concluso – con chi di competenza”.