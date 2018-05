Milano, sgomberato l’ex Scalo Romana

E’ in corso a Milano lo sgombero per la liberazione dell’area ferroviaria dell’ex scalo Porta Romana, di proprietà della società Rfi. Lo rende noto la Questura, precisando che nell’area sono presenti capannoni e fabbricati occupati abusivamente da extracomunitari.

Al termine dello sgombero, gli spazi saranno presi in consegna dalla proprietà, per le operazioni di messa in sicurezza. Gli ex scali ferroviari di Milano sono al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione che trasformerà completamente queste aree oggi in stato di abbandono.