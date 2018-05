Violenta grandinata nel varesotto

Una violentissima grandinata si è abbattuta ieri sera verso le 22 nel Varesotto, in particolare a Luino e dintorni. Sono proseguiti fino a tarda notte gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e cadute di piante. In azione anche i mezzi spazzaneve che hanno rimosso la grandine dalle strade.

Un’abitazione di Germignaga, in via Clara Zetkin è stata invasa da un fiume di ghiaccio : gli abitanti sono riusciti a mettersi in salvo e a trovare riparo dai vicini. Un enorme albero è caduto su una casa a Porto Valtravaglia in via Marconi : i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare ore per consentire ai residenti di poter rientrare a casa e mettere in sicurezza la zona