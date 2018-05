Torna Yoga Festival Bimbi

YOGAFESTIVAL BIMBI, l’unico evento di Yoga in Italia pensato e interamente dedicato ai più piccoli, ritorna il 12 e il 13 maggio 2018 a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Spazio Cavallerizze (ingresso da Via Olona 6 per chi si registra online).

3a edizione e un pubblico sempre più numeroso: l’appuntamento, ideato da YogaFestival – il più importante e autorevole network sullo Yoga in Europa – ha come scopo quello di contribuire allo sviluppo psico-fisico ed emotivo dei bambini nella consapevolezza dei grandi benefici che questa disciplina può apportare anche in tenera età, come testimoniato dalla crescente attenzione che lo Yoga sta riscuotendo nel mondo dell’infanzia e della pedagogia infantile.

Con YOGAFESTIVAL BIMBI le asana e la respirazione si ispirano agli animali; i Mantra per i Piccoli regalano armonia e serenità; con la BabyMindfulness si tengono a bada nervosismi e intemperanze; alla Fabbrica di Mandala si colora la calma; i corsi di baby cucina aiutano a scoprire il valore del cibo: per due giorni, lo Yoga diventerà un gioco magico e interessante per avvicinare i piccoli ai valori positivi di questa disciplina millenaria, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità proprio per il benessere che può regalare (fin da piccoli) a chi la pratica. Ricordando che una società migliore è quella che è in armonia con se stessa.

Lo Yoga si è dimostrato nei millenni una pratica funzionale alla crescita della consapevolezza dell’umanità. Non-religioso, apolitico, adattabile ad ogni genere di società, è praticato oggi da 36 milioni di americani (dei quali 1,7 mln di bambini nel 2012) e da oltre 2,5 milioni di persone in Italia ed è sempre maggiore l’interesse verso il contributo che può dare nel favorire una crescita sana ed equilibrata dei bambini: dalla riduzione di ansia, stress e aggressività (diverse scuole hanno introdotto corsi di Yoga anche per combattere fenomeni di bullismo) all’aumento dell’autostima, dell’empatia e delle capacità di concentrazione (anche nei casi di sindrome da deficit di attenzione e iperattività) con conseguenti vantaggi nell’apprendimento; dal nutrimento dell’intelligenza razionale ed emotiva al miglioramento dell’equilibrio e dell’elasticità del fisico. La missione di YogaFestival Bimbi è proprio quella di aiutarne la diffusione nell’età evolutiva per veder crescere bambini felici, con una buona autostima e un forte senso del rispetto, della cosa giusta, consapevoli di sé oggi per essere adulti equilibrati domani.

Tante le attività previste nelle due giornate: Le Asana per bimbi; BabyMindfulness; la Natura che fa Yoga; lo spazio Acroyoga per imparare a “volare” alto; lo Yoga del suono con kirtan e laboratori di musica; un laboratorio di orto portatile per entrare in contatto con la Natura e laFabbrica Mandala con carta di riciclo per insegnare il rispetto verso l’ambiente.

Per bebè e genitori: lo Yoga in Fascia, per acquisire un metodo di “contatto” innovativo grazie all’arte del babywearing; il Massaggio Infantile; lo Yoga Bebè e Genitori, che aiuta a ristabilire la connessione col proprio corpo e, al tempo stesso, crea un legame profondo attraverso il gioco; il Baby Shiatsu, per imparare a “massaggiare” i propri piccoli; la Danza Mamma e Bimbo che facilita il dialogo con il bebè attraverso un’esperienza multisensoriale che integra tocco-movimento-suono e lo Yoga in gravidanza per le future mamme. Due le novità di questa terza edizione: ilaboratori di BabyCucina per comprendere cosa mangiamo e quanto il cibo sia prezioso e lo Yoga Teen, lezioni dedicate agli adolescenti con pratiche mirate per quest’età così particolare e delicata.

Per i Grandi, incontri con esperti, presentazioni di libri e sessioni per avviare una relazione equilibrata con i propri bambini attraverso lo Yoga e, perla Festa della Mamma, un laboratorio speciale, liberamente ispirato alla didattica di Bruno Munari: “MAMMA NATURA” dove frutta e verdura diventano timbri e colori per creare un mandala da regalare alla propria mamma.

Non mancheranno un pit-stop bebè, un punto ristoro a misura di bambino; lo spazio dei Giochi dell’Attesa e il Tappeto delle favole per i più piccoli; Il Giardino Incantato, in esterno, dove “pastrugnare” con terra e semi; una libreria con tanti libri per bambini, l’Angolo Relax per mamme e uno spazio con tante scuole di Yoga della città, da conoscere e incontrare.

YOGAFESTIVAL BIMBI: Informazioni pratiche

Orari: Sabato, 12 Maggio e Domenica 13 Maggio dalle 10:30 alle 18:00

Dove: Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Via San Vittore, 21 – Milano

Come si entra: ingresso al Museo della Scienza € 10,00 adulti, € 7,50 bambini dai 3 anni. Tutte le attività di YOGAFESTIVAL BIMBI sono gratuite. I bambini fino a 3 anni entrano gratuitamente. Registrandosi sul sito www.yogafestival.it riduzione per adulti del 25%.

Programma: il programma completo su http://www.yogafestival.it/bimbi/programma/