Una lunga catena umana contro il razzismo. E’ quanto hanno realizzato ieri pomeriggio gli abitanti di via Padova, la via più multietnica di Milano, spesso al centro della cronaca per episodi di violenza che sollevano polemiche politiche. Ieri è stato il giorno della festa. Le associazioni impegnate nel quartiere hanno proposto una sorta di flash mob per sottolineare che via Padova è anche luogo di incontro e di condivisione tra culture diverse. “Via Padova non è come la dipingono i mass media” hanno detto gli organizzatori. “Noi vogliamo creare ponti e non divisioni”