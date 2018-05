Un cervo tra le auto per le strade di Milano

Sorpresa per le strade di Milano. Un cervo è spuntato tra le auto nella periferia nord-ovest , all’angolo tra via Cefalù e via Gallarate, zona Bonola-Cimitero Maggiore. Una scena insolita, che ha subito attirato l’attenzione dei passanti. Non appena è stato segnalato, è intervenuta l’Unità tutela animali della polizia locale che lo ha prima spinto in un cortile e poi sedato. L’animale – un esemplare di 90 kg – è stato portato all’oasi Wwf di Vanzago, dove verrà preso in cura. Aveva una lesione agli zoccoli.