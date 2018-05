Sfilano contro le multinazionali, imbrattano negozi. Sequestrati bastoni, 5 denunciati

Prosegue senza incidenti il corteo degli anarchici che stanno attraversando Milano, protestando contro Eni, le multinazionali ‘e le loro guerre’. Alcuni manifestanti si sono staccati dal corteo e hanno imbrattato con bombolette vetrine, bancomat e saracinesche dei molti negozi e bar chiusi proprio per il passaggio della manifestazione. Oltre alla ‘A’ di anarchia si leggono anche slogan come ‘brucia la banca’, ‘piu’ sbirri morti’ e ‘Palestina libera’. Nell’ambito dei controlli preventivi, la Digos, in via Lario angolo Via Stelvio, ha

controllato una vettura con a bordo cinque italiani appartenenti all’area dura anarchica trovati in possesso di 27 bastoni di legno, 10 bastoni di ferro ed un coltello. I cinque sono stati denunciati in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.

Tutta la zona interessata dal passaggio dei manifestanti è stata a lungo isolata dalle forze dell’ordine. In mattinata la polizia locale aveva rimosso diverse auto, spostandole nelle vie limitrofe, proprio per evitare che venissero danneggiate. La manifestazione è partita nel tardo pomeriggio dalla stazione Centrale e termina in zona Imbonati.