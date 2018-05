Taxiblu, intensificare i controlli contro gli abusivi

“L’intensificazione dei controlli avvenuti a Milano in occasione del Salone del Mobile ha certamente portato dati oggettivamente positivi contro quella piaga che è l’abusivismo per il nostro settore. Se a questo ci aggiungiamo che nell’attuale certo non felice momento legato alla Sicurezza nella città e nelle sue periferie, una intensificazione dei controlli certo male non fa”. Così in una nota Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040. “Da tempo – prosegue Boccalini – constatiamo e segnaliamo come categoria ma anche come semplici cittadini quanto l’abusivismo da una lato e che il generale senso di poca Sicurezza dall’altro nella città stiano infatti diventando un problema certo non ulteriormente trascurabile. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli abusivi, riteniamo che misure come i sequestri delle auto, i fermi amministrativi e il ritiro di documenti di guida possano scoraggiare, come avvenuto nelle scorse settimane di intensificazione dei controlli, il fenomeno legato agli abusivi. Auspichiamo quindi che si prosegua sul modello di quei controlli adottati circa due settimane fa e che siamo certi che se proposti con regolarità potranno certo solo che giovare anche alla situazione attuale nel suo complesso”.