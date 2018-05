Studentessa in gita fuma uno spinello e cade dalla finestra

Una studentessa della scuola di odontotecnica dell’istituto Ipsia Vasco Mainardi di Corbetta è caduta dalla finestra mentre era in gita con la scuola a Napoli. Aveva fumato uno spinello. E’ successo a fine aprile ma la notizia si è diffusa soltanto oggi. La ragazza, 17 anni, studentessa di terza, si è sentita male ed è precipitata dalla finestra al primo piano dell’hotel Diamond di piazza Guglielmo Pepe, dove soggiornava insieme con la sua classe: la caduta le ha procurato la frattura del bacino Inizialmente ricoverata all’ospedale Cardarelli, la giovane è stata poi trasferita al Niguarda dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono in via di miglioramento. Secondo il racconto di alcuni compagni, la ragazza aveva bevuto e fumato uno spinello e in stato confusionale si sarebbe sporta dalla finestra. A seguito delle testimonianze raccolte, i carabinieri hanno denunciato due coetanee della vittima per cessione di stupefacenti e lesioni in conseguenza di altro reato.