Giovane gay aggredito a Milano, la denuncia dell’Arcigay

Un volontario attivista nell’Arcigay di Milano, è stato aggredito con pugni e insulti da un gruppo di 6 minorenni in quanto gay e per il fatto di indossare una giacca rosa, alcuni giorni fa vicino a piazzale Segesta a Milano: è quanto denuncia l’Arcigay milanese spiegando che al ragazzo è stato intimato di non farsi vedere più nella zona, All’arrivo della Polizia, gli agenti non sono riusciti a rintracciare gli aggressori e il ragazzo ha quindi fatto denuncia in Questura.