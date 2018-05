Corteo degli anarchici a Milano, massima allerta

Massima allerta a Milano per il corteo degli anarchici in programma domani “Attacchiamo i padroni, prima gli italiani” lo slogan dell’iniziativa, contro Enil Il corteo partirà alle 15 dalla stazione Centrale e si concluderà in via Imbonati . Si prevede l’arrivo di gruppi anarchici anche dall’estero: Francia, Svizzera e Germania. L’allerta delle forze dell’ordine è alta: se ne è discusso già nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica . L’ultima volta in cui la città fu il teatro di un grande corteo, quello in occasione dell’inaugurazione di Expo, a Milano arrivarono black bloc da tutta Europa.