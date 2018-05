Volandia, fine settimana tra dimostrazioni di volo e modellismo

E’ in arrivo la quinta edizione di Volandia Model & Games, che si terrà a Volandia il 5 e 6 maggio 2018. Una full immersion nel mondo del gioco e del modellismo aereo, ferroviario, militare, navale, automobilistico e meccanico. Due giorni, riferisce una nota, in cui il museo darà ampio spazio al gioco e al modellismo, offrendo al pubblico oltre la tradizionale collezione di aerei, una vasta area espositiva di elicotteri, macchine radiocomandate, treni, navi e tanto altro ancora. Molte le particolarità di questo evento a partire dall’Aeromodellismo con un’area dedicata a droni professionali, elicotteri e aerei radiocomandati e non. Un campo prova esterno farà da cornice alle esibizioni dell’ospite d’onore Mirko Cesena che si esibirà sabato e domenica (alle ore 10, 11, 14, 16 e 18). Cesena ha sviluppato l’attività dei droni, in particolare gli “FPV Racer”, affiancandola all’attività del volo 3D con elicotteri e ha conquistato il titolo di Campione Italiano F3U, la specialità delle corse con i droni pilotati in prima persona attraverso occhiali elettronici che riportano le immagini viste a bordo drone. Quest’anno troveranno posto anche gli alianti con l’ASD Gruppo Aerotraino Pedemontano. Per il modellismo navale, verrà invece allestita una piscina 10 x10 dove sarà possibile trovare sommergibili, barche a vela e motoscafi radiocomandati che faranno sognare grandi e piccini. Nella piscina si potranno vedere in azione i modelli dell’Associazione Pontassieve di Firenze e dell’Associazione Anvo. Per quanto riguarda i treni verranno allestiti i plastici dell’associazione Binari D’Italia e NParty. Diverse le piste di automodellismo a partire da quella di 4×4 Busto Fuori Strada che verrà allestita in area esterna, per passare a quella interna allestita per l’associazione Anonymous Drift Team che organizzeranno esibizioni e gare di automobili RcDrift 1:10. E poi la pista slot de I Cicloni e la pista dell’Associazione il Cinquone. Lombardia Truck Team + Rc Truck invece porteranno le esibizioni dei loro modelli, mentre l’Associazione Mezzi Grandi i carri armati e Vario Italia elicotteri ed aerei. L’Associazione Amici e Collezionisti di San Martino esporrà i suoi modelli più belli realizzati nell’ultimo anno. Uno spazio verrà destinato al Subbuteo con i genovesi del Club Banda Bassotti di Genova che allestiranno un’area per dimostrazioni e gioco. Per i giochi da tavolo ci sarà l’Area Autoproduzione con Angelo Porazzi, il pluripremiato autore e illustratore di Giochi da Tavolo e vincitore del primo storico “Miglior Gioco Italiano” a LuccaGames e “Premio alla Carriera” a Play Modena. Ci sarà poi Legio Italica che sabato 5 maggio dalle 10 alle 18 organizza il Torneo Dust 1947.