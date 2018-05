“Oralimpics”, torna l’Olimpiade degli Oratori sul sito di Arexpo

Con la conferenza stampa di presentazione, e’ ufficialmente partito il conto alla rovescia

per l’inizio di “Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori”, in programma dal 29 giugno all’1 luglio presso il sito Arexpo di Milano.

L’iniziativa, promossa dal Csi Milano e della Fondazione Oratori

Milanesi, in collaborazione con Coni Lombardia, Regione Lombardia, Comune di Milano e Arexpo, e’ stata oggi presentata in Arcivescovado. Contemporaneamente, per lanciare l’iniziativa, in Piazza Duomo e’ stato allestito un campo da calcetto come quelli

che si trovano, appunto, negli oratori.

“Abbiamo aderito all’iniziativa con grande entusiasmo – ha detto il presidente

della Regione Lombardia – perche’ questo e’ un evento che mette insieme amicizia e sport. La Regione sostiene da sempre gli oratori come luogo dove i ragazzi possono stare insieme giocando e divertendosi in modo sano e corretto. Oralimpics, dunque, e’ l’apoteosi della cultura oratoriana”.

Durante la manifestazione, si sfideranno presso il parco Experience, 3.000 ragazzi di 140 oratori. Per tre giorni, vivranno all’interno del Villaggio Olimpico realizzato proprio

dove nel 2015 era stato allestito l’Expo. Giunta alla sua seconda edizione, Oralimpics ha fatto registrare il ‘tutto esaurito’ gia’ lo scorso mese di febbraio.