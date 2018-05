Magoni, ‘Ci fu un fascismo buono’ , polemica sul post dell’assessore

E’ polemica per un post pubblicato su Facebook il primo maggio da Lara Magoni assessore regionale al turismo in quota Fratelli d’Italia: “Le leggi che tutelano i lavoratori nascono proprio tutte dal fascismo dunque rinnegare ciò che di buono è stato fatto è un grande errore” “Abbiamo dei documenti storici, si parla semplicemente di storia. È inutile che se ne parli in modo solo monocolore” ha replicato Magoni alle polemiche. “Sono espressioni e valutazioni del tutto personali che non coinvolgono in nessun modo la giunta” ha detto il governatore Attilio Fontana. “Insomma – ha ribattuto il sindaco Sala – Stiamo parlando di politica, non stiamo parlando di altro, per cui certo che riguardano la giunta”.