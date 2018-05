Milano, violenta parente 25enne che ospita in casa

Un uomo di 54 anni di origine peruviana è stato arrestato questa mattina all’alba in un appartamento in zona Corvetto subito dopo aver violentato la sorella della moglie del suo figliastro. La vittima è una ragazza di 25 anni, peruviana, in Italia da un paio di mesi, ospite nel trilocale dove condivide la stanza con la figlia della compagna dell’arrestato. Intorno alle 2 di questa mattina la figliastra del presunto violentatore è uscita di casa, lasciando la ragazza sola nella stanza. E’ stato in quel momento che l’uomo l’ha aggredita. E’ stato sorpreso però dalla sorella della vittima, che si era alzata per andare in bagno e che ha sentito dei lamenti. A questo punto la chiamata alle forze dell’ordine; sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno portato l’uomo a San Vittore. La 25enne è stata invece portata alla Mangiagalli dove i sanitari hanno confermato la violenza subita.