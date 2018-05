Primo maggio, corteo milanese per la sicurezza sul lavoro

E’ dedicata alla sicurezza sul lavoro la tradizionale manifestazione promossa dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil, in occasione del primo maggio a Milano. Il corteo e’ partito da porta Venezia e si concludera’ in piazza della Scala, con gli interventi dei tre segretari generali di Milano, Massimo Bonini (Cgil), Danilo Galvagni (Cisl), mentre per la Uil ci sara’ Antonio Albrizio.

Il tema della sicurezza “e’ di attualita’ soprattutto a Milano e in Lombardia dove i dati non sono virtuosi da questo punto di vista – ha spiegato il segretario generale della Cgil di Milano, Massimo Bonini -. C’e’ ancora tanto da fare ma abbiamo appena firmato un protocollo in prefettura e ci aspettiamo risultati”. Al corteo, a cui partecipano migliaia di persone, anche le rappresentanze dei giornalisti, con il Gruppo cronisti Lombardi e l’Associazione lombarda giornalisti. In rappresentanza dell’amministrazione comunale sfila l’assessore al Lavoro, Cristina Tajani.