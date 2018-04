I giudici della Corte d’assise d’appello di Brescia hanno autorizzato Massimo Bossetti, condannato in secondo grado per l’omicidio di Yara Gambirasio, a partecipare domani ai funerali della madre, Ester Arzuffi, morta ieri a 71 anni in ospedale. Le esequie della donna, a quanto si è saputo, si terranno in un paese del Bergamasco e in forma strettamente privata.