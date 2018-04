Marocchino aggredisce badante romena, lei lo mette ko con una testata

Ha tentato di rapinare una badante romena di 55 anni ma la donna, dinuna certa stazza, lo ha messo ko con una testata in piena faccia. E’ successo giovedì’ scorso in via Faruffini, a Milano, dove un marocchino di 29 anni e’ stato arrestato dai carabinieri per

tentata rapina. Il nordafricano, con precedenti, l’ha aggredita nell’androne del palazzo pensando che fosse una vittima facile. Il malvivente ha morso la donna dopo aver preso la sonora testata ma è stato subito bloccato dall’intervento di altri condomini fino all’arrivo dei militari.