Paul Kalkbrenner annuncia il nuovo album “Parts of Life”

Paul Kalkbrenner ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album, l’ottavo della sua carriera, si intitola “Parts of Life” e sarà disponibile da venerdì 18 maggio.

“Parts of Life” segue la trilogia di “Back To The Future” ed è già considerato il lavoro più personale di Paul Kalkbrenner, quello che rivela maggiormente la sua essenza come artista.

La copertina del disco è un dipinto dello zio del celebre dj e producer tedesco, Paul Eisel. Ogni traccia del disco è intitolata con un numero che corrisponde all’ordine in cui è stata prodotta. L’album è anticipato dal singolo “Six”, in radio da oggi.

Paul Kalkbrenner tornerà live in Italia anche quest’anno, con quattro show in programma: il 5 maggio allo spazio 900 a Roma e poi a giugno: sabato 23 all’I-Days Festival a Milano (Area Expo – Experience Milano), il 24 alla Visarno Arena di Firenze per l’Open Day Festival e il 30 all’Arena Flegrea di Napoli.