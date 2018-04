Cagnolina prende il treno da sola a Gallarate, ritrovata a Milano Garibaldi

Ieri pomeriggio gli uomini della Polizia Ferroviaria di Porta Garibaldi a Milano hanno trovato una cagnolina spaventata e assetata su un treno proveniente da Porto Ceresio. Era salita da sola sul convoglio, lasciando il suo padrone sulla banchina. Mentre l’uomo si rivolgeva al personale delle ferrovie per dare l’allarme, gli agenti iniziavano a loro volta a cercare notizie tre le varie stazioni. I poliziotti infatti si sono subito accorti che la cagnolina, disperata, non era un caso di abbandono ma si era evidentemente persa. La Polfer ha avviato le ricerche in tutte le stazioni della Lombardia e così in serata il proprietario, originario di Gela, ha potuto riabbracciare Maya e ripartire per la Sicilia.