Scomparsa da casa, giorni di angoscia per Rebecca

Da lunedì scorso non si hanno notizie di Rebecca, una studentessa 15enne Residente a Buglio in Monte, paesino in provincia di Sondrio, all’imbocco della Valtellina . Era uscita di casa per andare a scuola. «Aveva pochi soldi in tasca e il suo telefono è spento da allora” raccontano i famigliari. Indossava una felpa grigia, una maglietta bianca, leggins blu e scarpe da tennis nere con inserti rosa. Rebecca è arrivata dal Brasile tre anni fa per vivere con gli zii. Le indagini serrate dei carabinieri sono scattate poche ore dopo il suo mancato rientro a casa.