Meteo, 1 maggio tra sole e temporali

QUALCHE TEMPORALE IN PIU’ NEI PROSSIMI GIORNI MA IL SOLE NON MANCHERA’ – “Alta pressione in graduale indebolimento nei prossimi giorni, con ancora sole prevalente ma anche qualche acquazzone o temporale in più” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “ giovedì 26 primi rovesci lambiranno Alpi e Nordest, seguiti da un primo calo delle temperature al Nord entro venerdì 27 complici i venti di bora in arrivo dalla Slovenia. Si perderanno anche 4-6°C rispetto ai giorni scorsi. Calo termico seppur assai più lieve anche altrove”

TENDENZA METEO ITALIA WEEKEND 28-29 APRILE – “L’ultimo weekend di aprile vedrà sole prevalente su gran parte del Paese con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Faranno eccezione Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia nord occidentale dove ci sarà occasione per qualche rovescio o temporale anche di una certa intensità” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “in particolare su alto Piemonte e zona laghi lombardi. Locali acquazzoni o temporali attesi anche su Alpi e Prealpi centro-orientali, Appennino tutto e zone adiacenti, isolatamente su rilievi di Sardegna e Sicilia, questo soprattutto nelle ore pomeridiane o in prima serata. Domenica sera intensificazione dei rovesci su Valle d’Aosta e alto Piemonte”

TENDENZA METEO PONTE 1 MAGGIO – “lunedì 30 aprile probabile passaggio di un modesto fronte con qualche rovescio o temporale al Nord, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Marginalmente coinvolto anche il Centro con occasionali fenomeni in Sardegna, più isolati altrove. 1 Maggio con sole prevalente salvo qualche pioggia ancora sulla Sardegna, in estensione solo a fine giornata su Liguria e centrali tirreniche. Le temperature potranno subire un lieve calo ma saranno comunque miti. Situazione molto evolutiva, data la distanza temporale saranno possibili modifiche previsionali.” – concludono da 3bmeteo.com