WILL HUNT, batterista del gruppo gothic metal statunitense EVANESCENCE torna in Italia per un nuovo tour nei club durante il quale, come nel precedente, sarà accompagnato da una serie di rock band del nostro Paese. Lo show sarà incentrato su una scaletta di famose hit internazionali da Nirvana, Pearl Jam, Foo Fighters a Whitesnake, AC/DC, Van Halen e molti altri, la scaletta non darà tregua. E nemmeno il batterismo incalzante di Will, che è uno spettacolo nello spettacolo poter ammirare in azione così da vicino! Will non perde occasione di riconfermarsi uno dei migliori batteristi in circolazione e di essere un inguaribile appassionato di buona musica!

Dopo Brescia, Bologna, e Verona, è ora la volta di Cermenate (COMO) il 27 APRILE al Black Horse (serata speciale in cui Will suonerà gli Iron Maiden con la tributo band Flash Of The Blade) ; MILANO il 28 APRILE al The Boss; Druso di Ranica (BERGAMO) il 29 APRILE e poi in Svizzera al Peter Pan di BELLINZONA il 30 APRILE. Si prosegue il 3 MAGGIO a Lignano Sabbiadoro (UDINE) allo Shaker, 4 MAGGIO Azzano Decimo (PORDENONE), Biasin Concert Hall e 5 MAGGIO al Micasa di San Vendemiano (TREVISO).

Per info sulle prevendite potete contattare la pagina Facebook ufficiale dell’organizzatore Ulive. www.facebook.com/ulivebooking). Biglietti disponibili in cassa ai concerti.

Durante la data milanese di questo Sabato 28 APRILE al The Boss, si esibirà anche la songwriter e polistrumentista mariaFausta, che presenterà in acustico alcuni brani del nuovo album “Million Faces”, uscito di recente e disponibile in formato Cd, in digital download e su tutte le piattaforme di streaming.

Nato in Florida il 5 Settembre 1971, Will è una miscela di energia e carisma che trascina e affascina. Ha suonato live e in studio con molte band internazionali, soprattutto nella scena rock/nu metal, e attualmente con Evanescence. Ha collaborato, tra gli altri, con i Black Label Society di Zakk Wylde, Static-X, Mötley Crüe, di recente con Vasco Rossi, fino al suo ultimo progetto White Noise Owl, una band formata da componenti di gruppi culto della scena alternative rock americana come Black Label Society, Lo-Pro e Snot.