25 Aprile, a Milano corteo nel pomeriggio con Sala e Camusso

Milano celebra il 73esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo con una serie di eventi, letture e incontri oltre al tradizionale corteo che nel pomeriggio sfilerà per

le strade del centro. La manifestazione principale partirà alle 14.30 da corso Venezia per

raggiungere piazza Duomo dove sono previsti gli interventi del sindaco Giuseppe Sala, del segretario della Cgil Susanna Camusso, del presidente di Libera don Luigi Ciotti e della presidente nazionale di Anpi Carla Nespolo. Oltre agli interventi istituzionali, sarà

trasmessa anche una video-intervista alla senatrice a vita Liliana Segre.

Numerose anche le iniziative collaterali in programma in vari quartieri della città: alle 16 e alle 19, alla Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame di Largo Marinai d’Italia, il coro Cantosospeso e l’ensemble Prometeo diretti da Martinho Lutero Galati de Oliveira, presenteranno ‘Musica Libera’, con musiche di Morten Lauridsen e altri autori. Mentre alle 18, la Casa della Memoria in via Confalonieri 14, proporrà l’evento performativo ‘Territori Resistenti’, curato da TTT – Teatri del Territori, con la partecipazione di Teatro Officina, Teatro della Cooperativa, Atir/Teatro Ringhiera e Teatro Edi-Barrio’s. Il calendario completo degli appuntamenti è disponibile online sul sito del Comune di Milano, nella pagina dedicata a ‘Milano è memoria’, accessibile dalla home page.