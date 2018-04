Instagram, nuovo strumento per il download dei dati

Da qualche ora anche Instagram permette di scaricare i propri dati. E’ possibile farlo dal

sito web o attraverso la app mobile, anche se la funzione in quel caso sara’ estesa progressivamente agli utenti. Si possono esportare foto, video, profilo, storie archiviate, commenti e messaggi non temporanei. Dopo la richiesta, l’utente ricevera’ un link a un file via mail entro 48 ore. “Ottieni una copia dei contenuti che hai condiviso su Instagram”, spiega la pagina web in italiano. “Ti invieremo tramite e-mail un link a un file contenente le tue foto, i tuoi commenti, le tue informazioni del profilo e altro ancora. Lavoriamo solo su una richiesta deltuo account alla volta e potrebbero essere necessarie fino a 48 ore per raccogliere questi dati e inviarteli”. Il lancio di questo strumento rientra nella necessita’

della app di condivisione di foto e video di adeguarsi alle norme del nuovo Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr), che sara’ pienamente effettivo dal 25 maggio e che prevede il

diritto degli oltre 800 milioni di utenti alla portabilita’ dei dati.